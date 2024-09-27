Озноб, лихорадка и слабость: чем опасен новый штамм коронавируса ХЕС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 50 0

Вирусолог Малинникова: при новом штамме ХЕС наблюдается осиплость голоса

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru

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Вирусолог назвала главное отличие нового варианта COVID от предыдущих.

Симптоматика нового штамма коронавируса ХЕС схожа с предыдущими вариантами COVID. Однако у пациентов с этой разновидностью вируса наблюдается не только боль в горле, но и осиплость. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова в МИЦ «Известия» на пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

Симптомами нового штамма коронавируса также являются озноб, лихорадка, головная боль, интоксикация и слабость.

«Можно отметить только некоторые особенности. Если это боли в горле, то они связаны еще и с осиплостью голоса. Такие пациенты есть и жалуются, но и сегодня особое внимание, наверное, к пациентам более старшего возраста», — подчеркнула Малинникова.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали новый вариант коронавируса — ХЕС. Он представляет собой комбинацию более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Два случая заболевания были зарегистрированы в Уфе и Ростовской области.

В качестве мер профилактики эксперты рекомендуют использование антисептиков и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач не советует прибегать к народным методам при лечении гриппа.

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