Все серьезно: Брюссель дал Турции и Германии полгода на спор о донер-кебабе

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Турция и Германия спорят о рецепте донер-кебаба

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Если стороны не договорятся, то Еврокомиссия решит сама, как правильно готовить блюдо.

В Европе назревает кулинарная война. У Германии и Турции есть полгода, чтобы достичь соглашения о рецепте кебаба. Такой срок им дала Еврокомиссия. Если стороны не смогут договориться, то Брюссель вмешается и решит сам, как правильно готовить блюдо, а заодно к чьей национальной кухне оно принадлежит.

Все началось с того, что выходцы из Турции, живущие в Германии, сделали кебабы настоящим хитом стритфуда, а еще изменили рецепт на свое усмотрение: стали класть мясо не в лаваш, а в питу. Анкара требует, чтобы при готовке соблюдались турецкие традиции. Например, можно использовать только курицу, говядину и баранину, мясо телятины и индейки под запретом.

Спор длится уже по меньшей мере два года. И если Турция сможет в нем победить, то Германии придется придумать для донер-кебаба другое название.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск раскрыл рецепт своего «окрыляющего» завтрака, но врачи не уверены, что он полезен.

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