Армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Он погиб при ударе ЦАХАЛ по командному центру ливанского движения.

Армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы

Фото: Reuters/Al-Manar TV

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Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля (ЦАХАЛ).

«Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир», — указано в сообщении на официальной странице ЦАХАЛ в социальной сети X.

По информации пресс-службы, Насрулла был убит при ударе по командному центру «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Слухи о смерти Насруллы поползи еще вчера, однако иранские СМИ опровергали эту информацию, так же как и источники международных агентств. При этом лидера движения со вчерашнего вечера никто не видел.

Вечером 27 сентября израильские ВВС нанесли мощный ракетный удар по столице Ливана — Бейруту. Главной целью атаки был генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла.

Несколько жилых домов в центре города были уничтожены. ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по главному военному штабу движения. В результате атаки, по последним данным, погибли 14 человек, еще 76 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Генассамблее ООН осудили удары Израиля по Ливану.

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