Россиянка Динара Саляхова завоевала титул «Миссис Европа — 2024»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Что известно о жительнице Казани?

Россиянка Динара Саляхова завоевала титул «Миссис Европа — 2024»

Фото: Instagram*/salyakhovadinara

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Модель из Казани Динара Саляхова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Европа — 2024». Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Мероприятие проходило в Болгарии. Россиянке удалось обойти соперниц из Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии, Украины и других стран. В общей сложности в финале соревновалось 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.

«Для меня было большой честью представлять нашу страну — Россию — на международном уровне. Это было настолько волнительно, но в то же время прекрасно», — написала она.

Помимо главного титула, Саляхова удостоилась наград в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса». Летом она победила на конкурсе «Миссис Россия — 2024».

Динара Саляхова является чемпионкой Татарстана по бальным танцам. Помимо этого, она мать двоих детей. Ее сыновья вместе с отцом болели за нее на конкурсе.

У Саляховой есть собственный бренд спортивной одежды. Помимо спорта она пробует себя и в качестве певицы. У нее даже есть немного первых записанных треков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лилиана Булатова заняла титул «Мисс Москва — 2024».

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