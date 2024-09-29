Израиль готовится к наземной операции в Ливане

О возможном вводе войск на территорию арабской страны написали американские журналисты.

Израиль планирует проведение ограниченной наземной операции на территории Ливана. С таким заявлением выступил американский телеканал ABC на своем сайте.

«Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан, даже несмотря на то, что уже около 30 руководителей движения „Хезболла“ были ликвидированы», — отмечается в материале.

Власти Израиля, отмечается в статье, отвергли предложение о прекращении огня и решении конфликта дипломатическим путем.

Прежде стало известно, что армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. Слухи о смерти Насраллы поползи еще вчера, однако иранские СМИ опровергали эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы. Также палестинское движение заявило, что скорбит в связи с его кончиной. в ХАМАС заявили, что Насралла «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».