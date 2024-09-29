Израиль готовится к наземной операции в Ливане

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

ABC: Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане

Израиль готовится к наземной операции в Ливане

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О возможном вводе войск на территорию арабской страны написали американские журналисты.

Израиль планирует проведение ограниченной наземной операции на территории Ливана. С таким заявлением выступил американский телеканал ABC на своем сайте.

«Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан, даже несмотря на то, что уже около 30 руководителей движения „Хезболла“ были ликвидированы», — отмечается в материале.

Власти Израиля, отмечается в статье, отвергли предложение о прекращении огня и решении конфликта дипломатическим путем.

Прежде стало известно, что армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. Слухи о смерти Насраллы поползи еще вчера, однако иранские СМИ опровергали эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы. Также палестинское движение заявило, что скорбит в связи с его кончиной. в ХАМАС заявили, что Насралла «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
Какие перемены сулит октябрь 2024: подробный гороскоп для всех знаков зод...

Последние новости

1:22
Дети еще будут: Лепс и его 18-летняя возлюбленная планируют стать родителями
1:00
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
0:40
Жестких шагов не будет: политолог уверен в желании Израиля спровоцировать Иран
0:20
Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи
0:00
Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника
23:40
Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы справедливой

Сейчас читают

«Надо быть скромнее»: актриса Анна Чурина дала совет молодым коллегам
Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника
Александра Урсуляк о перевоплощении в жестокую Салтычиху: «Исторический персонаж»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака