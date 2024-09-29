В окружении принца Гарри и Меган Маркл заговорили о разводе

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 28 0

В окружении принца Гарри говорят о скором разводе с Меган Маркл

В окружении принца Гарри и Меган Маркл заговорили о разводе

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Многие уверены, что это пойдет герцогу Сассекскому на пользу.

Член Королевской семьи принц Гарри часто стал появляться на публике в одиночестве. Учитывая тот факт, что раньше он и его жена Меган Маркл везде были вместе, пошли слухи о возможном скором расставании пары. 

Пока принц будет совершать рабочие поездки в начале следующего месяца, Меган будет находиться в их особняке в Монтесито вместе с детьми.

Даже на популярную телепередачу «Вечернее шоу» Гарри решил прийти один. Маркл раньше не упускала возможности покрасоваться перед камерами, так что данный одиночный выход лишь доказывает, что в паре что-то происходит.

Меж тем, королевский эксперт Хьюг Викрс поддерживает решение принца стать более самостоятельным. Он выделил несколько причин, в том числе то, что герцог Сассекский вполне мог устать от негатива, который привлекает в их семью его супруга.

«Мне кажется, что когда она рядом, она диктует сюжет, а он становится очень послушным и просто следует ему. Я всегда подозревал, что многие вещи, которые он говорит публично, продиктованы ею», — сказал Хьюго Викерс.

Есть предположения, что Гарри стал скучать по придворной жизни. Покойная королева Елизавета возлагала на внука надежды и приобщала его к королевским делам. Но с появлением Маркл он от них отдалился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл не справляется с возложенной на нее ответственностью.

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