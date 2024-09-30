«Сила этих мыслей мне поможет»: Кушанашвили готовится к операции

Журналист благодарит всех, кто его поддерживает.

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили готовится к операции по борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, обратившись к подписчикам.

Врачи дали Кушанашвили провести один день дома перед серьезной операцией. Даже в этой непростой ситуации он не теряет чувства юмора и своего стиля повествования. Он говорит, что не может позволить себе «развесить нюни», хотя повод у него есть.

Сейчас он сдает кровь на анализ и собирается с духом. Кушанашвили также поблагодарил своих поклонников и друзей, которые поддерживают его и верят в лучшее.

«Все, осталось теперь в понедельник вернуться в больницу, а во вторник… За сим замолкаю в надежде на то, что все хорошие люди хорошо обо мне сейчас думают. Сила этих мыслей мне поможет», — сказал он.

Отар Кушанашвили борется с тяжелым заболеванием — злокачественной опухолью сигмовидной кишки четвертой стадии. Несмотря на тяжелый недуг, 54-летний журналист продолжает работать и старается поддерживать себя в хорошем расположении духа. Более того, он полностью уверен, что победит болезнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кушанашвили назвал срок завершения карьеры.