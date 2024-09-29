В деле экс-замглавы Минобороны Булгакова могут появиться новые фигуранты

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать всех фигурантов уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«По настоящему уголовному делу необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», — говорится в материалах.

Сейчас кроме экс-замминистра по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере проходят Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Они, по данным следствия, причастны к поставкам некачественных сухпайков по завышенной цене в российскую армию.

Занимавший пост замминистра обороны России в период с 2008 по 2022 год Дмитрий Булгаков 26 июля был арестован по делу о коррупции и отправлен в следственный изолятор «Бутырка».

Позднее Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в связи с поставкой «определенного» оборудования Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

По данным газеты «Коммерсантъ», уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку внутреннего и наружного освещения академии.

Также имя генерала фигурирует в деле о поставках некачественных сухпайков по завышенной цене в ВС РФ. Как установило следствие, Минобороны заключило контракт на поставку рациона питания для военнослужащих с «Военторгом», он же в свою очередь подписал договор с компанией «Грязинский пищевой комбинат». Выяснилось, что поставляемые пайки не соответствуют нормам качества, а цена на них была завышенной. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

В конце апреля суд арестовал топ-мендежеров компании по делу о ненадлежащем оказании услуг. Булгаков, предположительно, лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината».

Задержанный по делу о коррупции генерал Булгаков за 2018 год заработал более 15 миллионов рублей, что стало известно из декларации о доходах экс-замминистра обороны. Причем самый большой доход генерал получил в 2011 году — более 18 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухпайки, которые фигурируют в деле о хищениях у Министерства обороны России, запретили к использованию.