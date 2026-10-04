Умер худрук Московского центра авторской песни Александр Костромин

Художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин скончался в возрасте 75 лет. О его смерти 4 октября сообщила ТАСС вдова музыканта.

«Александр скончался 3 октября в 19:20», — рассказала она агентству.

Костромин родился 13 сентября 1951 года. Высшее образование получил в Московском государственном университете: в 1975 году он окончил факультет почвоведения. В дальнейшем его деятельность была связана с музыкой, преподаванием и редакторской работой.

Он выступал как исполнитель авторской песни и гитарист-аккомпаниатор, занимался педагогикой. На протяжении многих лет Костромин возглавлял Московский центр авторской песни. Среди авторов, с которыми он выходил на сцену в качестве аккомпаниатора, был Александр Городницкий.

Еще одним направлением его работы стало составление песенных сборников. Костромин готовил издания произведений Юрия Визбора, Александра Галича, Сергея Никитина, Новеллы Матвеевой и других авторов, совмещая эту деятельность с исполнительской и преподавательской работой.

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