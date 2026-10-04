Российские морпехи завершили зачистку восточной части Доброполья

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

По данным Министерства обороны РФ, за сутки военные взяли под контроль 53 здания в городе.

Морпехи завершили зачистку востока Доброполья

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Подразделения российской морской пехоты завершили зачистку жилых кварталов в восточной части Доброполья в ДНР и продолжили наступление на севере города. Об этом 4 октября сообщило Министерство обороны России.

«Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части», — говорится в сводке.

В министерстве также рассказали о действиях штурмовых групп 51-й армии. По данным военных, они продвинулись в северной и центральной частях Доброполья. Всего за сутки российские подразделения заняли 53 здания. Потери украинских сил на этом участке в Минобороны оценили в число до 20 военнослужащих.

Днем ранее, 3 октября, сообщалось о переходе под российский контроль еще 70 зданий в Доброполье.

Кроме того, к западу от города подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии заняли участок лесополосы. Согласно сообщению, этому предшествовало уничтожение позиции украинских формирований.

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