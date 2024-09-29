Депутаты бундестага требуют запретить партию «АдГ»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Welt: депутаты Германии обратились в бундестаг с запросом запретить «АдГ»

Депутаты бундестага требуют запретить партию «АдГ»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/BODE

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Парламентарии хотят признать «правых» неконституционным объединением и лишить госфинансирования.

Немецкий бундестаг намерен провести голосование по межфракционному групповому запросу к Федеральному конституционному суду ФРГ о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

Отмечается, что документ несколько месяцев готовили 40 депутатов. Одним из инициаторов стал член Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц.

По данным газеты, запрет «АдГ» поддерживает часть депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых», оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Левой партии.

Депутаты бундестага просят признать партию «АдГ» неконституционной, в связи с чем она может быть лишена госфинансирования. Для одобрения заявки необходимо простое большинство голосов в парламенте.

Партия «АдГ», выступающая против антироссийских санкций, в начале сентября победила на местных выборах в федеральной земле Тюрингия. Эта победа — первая в истории политического объединения на земельных выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объявили «охоту» на лидеров партии «Альтернатива для Германии».

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