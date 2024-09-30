Танкисты ударили по местам сосредоточения боевиков ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Поражена пехота и техника неприятеля.

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Север» поразили места скопления боевой техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

С корректировкой огня танкистам помогали беспилотники, а дополнительную безопасность обеспечивала группа мотострелков.

Кроме того, танки были замаскировали для организации засад на мобильные бронированные группы ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.