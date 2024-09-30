В России отмечают день воссоединения с новыми регионами

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Соответствующие международные договоры два года назад подписал президент России Владимир Путин.

Фото, видео: er.ru; 5-tv.ru

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Сегодня в России — День воссоединения с новыми регионами. Два года назад Владимир Путин подписал международные договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С этого момента они официально вошли в состав нашей страны.

Решение практически единогласно приняли жители регионов. Люди высказали свое мнение на референдумах. Они прошли в полном соответствии с принципами международного права,  закрепленными в Уставе ООН.

О выборе жителей говорят и высочайшие цифры по явке — например, в ДНР и ЛНР она превысила 94%. За два года в новых регионах были восстановлены сотни важнейших социальных объектов, а также построены новые жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин указал на высокий уровень поддержки губернаторов регионами. По словам президента, граждане видят результаты работы глав субъектов РФ. Президент России отметил рекордную явку на региональных выборах, прошедших в этом году по всей стране.

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