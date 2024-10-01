Соревнования в рамках Кубка генпрокурора РФ по стрельбе из лука прошли в Сириусе

Побережье Черного моря приходит в себя после нового шторма, правда, к погоде он не имеет никакого отношения. Целую неделю федеральная территория Сириус была мировой столицей едва ли не старейшего, но очень эффектного вида спорта — стрельбы из лука. Уровень участников был такой, что даже Олимпиада позавидует. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о тех, кто попал в яблочко.

Прикасаться к чужому луку — табу, от этого может зависеть исход стрельбы.

«Для меня лук как живой человек, то есть я к нему аккуратно отношусь», — сказал участник турнира из Москвы Артем Николаев.

Но ревностные владельцы колчанов со стрелами пока что оставили их без присмотра: каждый болеет за своих земляков.

Поддержка стадиона заключается в том, чтобы быть в полной тишине, чтобы ничего не отвлекало спортсмена. И только после выстрела трибуны могут поддерживать участника. Громкая поддержка только после того, как стрела в щите.

Кубок прокурора по стрельбе из лука — самые масштабные в России соревнования по этой дисциплине.

«Готовился я все лето. Стрелял почти сутками: с десяти утра до часу и с трех часов дня до восьми вечера», — рассказал участник соревнований из Забайкальского края Владислав Абшолов.

Попробовать себя в стрельбе из лука может абсолютно каждый. В этот момент натянута не только тетива, но и нервы.

Их луки — продолжение рук, а они будто бы сделаны из камня. Даже на лице спортсменов во время выстрела не дрогнет ни один мускул. Прицел смотрит в мишень, поправка на ветер, выстрел.

«В крови, может быть, есть охотничий азарт. Можно увлечься этим», — отметила участница соревнований Мария.

Около 600 атлетов из почти 50 субъектов страны собрались на газоне олимпийского стадиона «Фишт». Именно здесь проходила церемония открытия Олимпийских игр. Такая атмосфера очень важна, считает тренерский состав.

«Уровень организации этих соревнований, Кубка генерального прокурора Российской Федерации, самый высокий в стране. Перед камерой участники чувствуют себя не всегда свободно», — сказал старший тренер молодежной сборной РФ по стрельбе из лука Зоригто Манханов.

Юноши и девушки, а также юниоры, попавшие в призеры, добыли себе еще и место в сборной. Но даже те, кто сегодня был не так точен, оказавшись здесь, все равно попали в цель.

«Соревнования очень хорошо подготовлены, нам очень понравилось», — поделились впечатлениями участники турнира.

«Они такие довольные ходят с улыбками, хоть и проиграли. Кто-то проиграл, кто-то без медалей, но, конечно, довольные», — подчеркивает один из тренеров.

Эти всероссийские соревнования — третьи по счету. Спортсменов напутствовал руководитель ведомства Игорь Краснов.

«Мы все увидели настоящие эмоции, борьбу, спортивные интриги. Вы все большие молодцы», — сказал генпрокурор.

Отдыхать спортсменам недолго. Сразу после этих соревнований они отправятся на первенство России достигать новых целей, которые для этого нужно сначала точно поразить.