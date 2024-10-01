Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены за сутки. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 76 0

Опубликовано видео, как пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены за су

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Savitsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Удар нанесли расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

Российские бойцы из расчета ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за одни сутки смогли поразить пять БПЛА ВСУ самолетного типа на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши зенитчики ежедневно уничтожают беспилотники неприятеля. «Бук» прекрасно справляется с этой задачей.

«Машина предназначена практически для всех целей — беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, РСЗО, самолеты и вертолеты… Все она видит хорошо и может поражать. „Хаймарсов“ сбили больше десяти, а других, таких как РСЗО „Ольха“, беспилотники — больше тридцати целей», — рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным «Одиннадцатый».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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