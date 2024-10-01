Сцены из фантастического фильма: в России могут появиться грузовики-беспилотники

Автомобиль может автономно двигаться по трассам, объезжать препятствия и реагировать на знаки.

Вполне возможно, что уже совсем скоро по дорогам России поедут грузовики без водителей. Петербургские ученые разработали беспилотные автомобили — они могут самостоятельно передвигаться по оживленным трассам, реагировать на дорожные знаки и даже пропускать пешеходов.

Что еще умеет «Газель» с искусственным интеллектом и где еще подобные технологии будут применяться в ближайшем будущем? Все узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Грузовик без водителя на трассе — непривычно настолько, что пока больше похоже на сцену из фантастического фильма.

Тестируют свои разработки молодые ученые из двух петербургских вузов — ЛЭТИ и Политеха. На конкурс в Елабуге обе команды привезли беспилотные грузовики.

«Смысл данной системы в том, чтобы, помимо легковых автомобилей, которые уже ездят по дорогам общего пользования, автоматизировать именно грузовой транспорт, то есть то, что связано именно с грузовыми перевозками», — говорит инженер-исследователь лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» СПбПУ Георгий Васильянов.

Искусственный интеллект ученые поставили в отечественную электрогазель e-NN. «Умным» сделали весь комплекс управления.

«Создание автоматизированных систем управления рулевым механизмом, управление тормозом и педалью акселератора, управление селектором. И создание системы верхнего уровня, который бы уже принимал решение, как машине ехать», — отмечает доцент СПбПУ, руководитель команды Дмитрий Плотников.

«Газель» не только едет сама, но и умеет останавливаться на красный сигнал светофора, объезжать препятствия, распознавать других участников дорожного движения и — что, пожалуй, самое важное — пешеходов.

«Мы сначала определяем расстояние до объекта, потом еще его можем понять, что это за объект, чтобы понимать, какие действия от него можно ожидать», — говорит инженер кафедры САУ СПбГЭТУ ЛЭТИ Антон Саламахин.

Конечно, сейчас за каждым движением беспилотника внимательно наблюдают разработчики, а маршрут тщательно спланирован и даже отрепетирован в специальной программе.

«Симулятор позволяет моделировать максимально реалистично настоящую сцену движения, маршрут движения с учетом всех препятствий, ограничений скорости… Это значительно сокращает время подготовки к конкретному маршруту», — отмечает инженер-исследователь лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» СПбПУ Ярослав Хуторный.

В перспективе контролировать умный грузовик будут операторы в офисах. А двигаться он сможет не как на конкурсе — максимум 20 километров в час — а со средней скоростью потока, на расстояние до 90 километров.

«Государство поставило вектор. Мы понимаем, что, в первую очередь, это оборонно-промышленный комплекс. Университет — это интеллектуальный капитал. Тот самый капитал, который может разработать нечто новое, который будет опережать мировой аналог. И кому как не петербургскому Политеху, где просто концентрация инженерных талантов, работать с этим явлением?» — задается вопросом и. о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская.

Пока воспитанники университетов только тестируют свои грузовые беспилотники, в экспертном сообществе уже успели оценить разработку.

«На дорогах высшей технической категории это уже разрешают — от хаба до хаба грузовичок доедет роботом, а дальше сядет водитель и перегонит его, конечно, потребителю. Это выгодно, когда у меня труд дальнобойщика очень дорогой», — говорит председатель экспертного совета национального проекта «Безопасные и качественные дороги», профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Тем более, что для умного транспорта будут создавать инфраструктуру, а также создавать специальные программы. Например, специалисты Национального исследовательского ядерного университета разработали навигатор для беспилотных авто.

«Снижаются такие затраты как усталость водителя, время доставки груза, риски по его целости и сохранности, потому что выбираются более оптимальные маршруты. И мы видим, что вот эти системы будут все больше в дальнейшем максимально помогать», — объясняет президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Семкин.

По словам создателей, работы впереди еще много — иногда искусственный интеллект, попав в естественную среду, подводит. Впрочем, устранить недочеты российским ученым вполне по силам. Обычным явлением на дорогах грузовики-беспилотники могут стать уже к 2030 году.



