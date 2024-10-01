Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Сервис продолжает распространять информацию, запрещенную в РФ.

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскомнадзор потребовал удалить противоправные материалы с платформы Discord. Соответствующее обращение ведомство направило администрации мессенджера.

Согласно данным РКН, платформа продолжает распространять информацию, запрещенную в России. Речь идет о 947 материалах, которые содержат, в том числе, детскую порнографию, а также призывы к экстремистской деятельности, совершению суицида и пропаганду ЛГБТ*.

Российское надзорное ведомство неоднократно направляло в адрес руководства Discord Inc. предписания об удалении запрещенного контента Однако администрация мессенджера отказалась это делать.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал количество запрещенных материалов, распространяемое на площадке, беспрецедентным. По его словам, даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не нужно — отечественные разработчики смогут подобрать решение, чтобы обеспечить пользователям коммуникацию с друзьями на схожем сервисе.

Discord Inc. — американская компания, мессенджер, популярный в корпоративной культуре IT. В марте 2024 года Роскомнадзор включил сервис в реестр социальных сетей, обязав его блокировать противоправный контент.

Ранее рассказывал о том, почему был сбой в работе Telegram, WhatsApp** и других сервисов.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.22
0.51 104.17
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО
12:58
Зажгла от души: Бритни Спирс устроила дома пожар и пострадала
12:46
«Не сыпь мне соль на рану»: лучшие хиты Вячеслава Добрынина
12:43
ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
12:33
«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина
12:32
На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин

Сейчас читают

«Это ничему не помогает»: жена прокомментировала госпитализацию актера Василия Ливанова
«Русского Шерлока Холмса» Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения