Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Роскомнадзор потребовал удалить противоправные материалы с платформы Discord. Соответствующее обращение ведомство направило администрации мессенджера.

Согласно данным РКН, платформа продолжает распространять информацию, запрещенную в России. Речь идет о 947 материалах, которые содержат, в том числе, детскую порнографию, а также призывы к экстремистской деятельности, совершению суицида и пропаганду ЛГБТ*.

Российское надзорное ведомство неоднократно направляло в адрес руководства Discord Inc. предписания об удалении запрещенного контента Однако администрация мессенджера отказалась это делать.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал количество запрещенных материалов, распространяемое на площадке, беспрецедентным. По его словам, даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не нужно — отечественные разработчики смогут подобрать решение, чтобы обеспечить пользователям коммуникацию с друзьями на схожем сервисе.

Discord Inc. — американская компания, мессенджер, популярный в корпоративной культуре IT. В марте 2024 года Роскомнадзор включил сервис в реестр социальных сетей, обязав его блокировать противоправный контент.

Ранее рассказывал о том, почему был сбой в работе Telegram, WhatsApp** и других сервисов.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.