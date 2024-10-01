«Катастрофа предотвращена»: как ликвидируют ущерб от химпредприятия в Иркутской области

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Патрушев заявил о предотвращении экологической катастрофы в Иркутской области

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Вокруг «Усольехимпрома» была загрязнена колоссальная территория, в том числе — вода в реке Ангара.

Как идет ликвидация ущерба, нанесенного предприятием «Усольехимпром», сегодня проверил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он находится в Иркутской области.

Предприятие обанкротилось семь лет назад. Была загрязнена колоссальная территория, химикаты попали, в том числе, в реку Ангару. Росатом уже провел огромную работу, создаются предприятия по переработке опасных отходов. Финансирует эту генеральную уборку государство. Уже выделены 14 миллиардов рублей, в следующие три года запланированы еще 35,5 миллиардов.

«На данный момент работы выполнены здесь на четверть. В первую очередь комплекс неотложных мероприятий, также специалисты ликвидировали объекты, которые представляли непосредственную угрозу для жизни людей. Это позволило снять областной режим чрезвычайной ситуации. То есть общими усилиями экологическая катастрофа предотвращена», — сказал Патрушев.

Сейчас ликвидация накопленного экологического вреда проходит в плановом режиме. Работы намерены завершить в 2028 году. Но Дмитрий Патрушев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для их преждевременного окончания.

На месте «Усольехимпрома» должна появиться промышленная площадка Федерального центра химии. Там будут производить продукцию, которую сейчас закупают за границей.

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