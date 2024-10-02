«Он мне звонил не так давно»: Андрей Державин в шоке из-за смерти Добрынина

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 58 0

Андрей Державин в шоке из-за смерти Вячеслава Добрынина

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Андрей Епихин/ТАСС; 5-tv.ru

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Народному артисту РФ было 78 лет.

Советский и российский музыкант Андрей Державин не может оправиться после новости о смерти его коллеги и друга Вячеслава Добрынина. Своими чувствами он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Это большая утрата, это горе для семьи и для друзей», — отмечает он.

Музыкант говорит, что сначала не поверил в произошедшее, но, к сожалению, информация в интернете оказалась верной.

«Я прочитал это в интернете — не поверил. Позвонил супруге. Действительно, это произошло», — говорит Державин.

Еще совсем недавно он созванивался с Добрыниным, который приглашал его на телепередачу, чтобы тепло провести время с друзьями.

«Он мне звонил буквально не так давно. Он хотел на телевидении какую-то программу собрать нас, он очень любил собирать друзей. Очень хотел собрать нас всех и спрашивал, когда у меня есть свободное время с моим графиком. Я говорю: „для тебя — всегда“. Был такой бодрый», — говорит с грустью артист.

Музыкант охарактеризовал Добрынина как очень вдохновляющего человека, и его смерть — это огромная утрата.

«Он всегда умел вдохновить, заразить своим жизнелюбием всех окружающих и меня, в том числе. Это, конечно, такая утрата. Я десять минут назад об этом узнал, не могу осмыслить до сих пор, что это произошло», — сказал артист.

Артист скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали его меньше недели назад с инсультом.

Вячеслав Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал про судьбу, успех и секреты Вячеслава Добрынина.

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