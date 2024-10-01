«Бенефициаров много»: кому выгодна Третья ливанская война

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 октября объявила о начале «ограниченной» наземной операции на юге Ливана.

Сторон, которым выгодна разгорающаяся на Ближнем Востоке Третья ливанская война, много, но главные выгодополучатели — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство США. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Бенефициаров этого дела достаточно много. Начнем с Нетаньяху. Через неделю будет год, как случился этот теракт ХАМАС (нападение на музыкальный фестиваль в Израиле 7 октября 2023 года — Прим. ред.), и ему надо отчитаться перед публикой о том, почему тогда был провал и почему до сих пор не освобождены заложники. Поэтому он сейчас выкладывает: вот мы убили лидера ХАМАС Ханию, вот мы убили главу „Хезболлы“ Насраллу, вот мы убили лидера ХАМАС в Ливане аль-Амина, ну а теперь мы вторглись в Ливан», — пояснил эксперт.

По словам Светова, война в Ливане для Нетаньяху, а также израильских военных и спецслужб — это повод «радостно отрапортовать» о том, что они реабилитировались за прошлогодний провал, когда прозевали нападение боевиков ХАМАС на территорию своей страны.

«Определенные выгоды получают и США. С одной стороны, они поставили Израилю дополнительное оружие, пригнали туда второй авианосец, усилили свою группировку с 40 тысяч до почти 50. То есть успокоили еврейских избирателей в Америке: смотрите, мы помогаем. С другой стороны, США без конца говорят, что призывают руководство Израиля к сдержанности: вот, смотрите, операция ограниченная, то есть война начата не полностью», — отметил Светов.

Он добавил, что Израиль будет продолжать действовать в ситуации полной безнаказанности до 5 ноября, когда в США пройдут президентские выборы. А возможно и дальше — в зависимости от того, кто одержит победу.

Эксперт напомнил, что повторно претендующий на пост главы США Дональд Трамп ранее стал первым американским президентом, который признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о всецелой поддержке еврейского государства. Поэтому Тель-Авив и сейчас позволяет себе абсолютно беспардонное поведение, не боясь никакого осуждения и санкций, заключил Светов.

Рикошетом по России

Фото, видео: Reuters/Ali Alloush; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

В то же время в действиях Израиля против Ливана можно усмотреть и антироссийский след. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил декан факультета ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Он не исключил, что США специально «натравливают» Израиль на «Хезболлу», чтобы в том числе скомпрометировать Россию на Ближнем Востоке.

«Самое интересное, что теракт 7 октября был совершен боевиками ХАМАС, которые к Ирану и „Хезболле“ никакого отношения, по большому счету, не имеют. Во всяком случае, прямого. А удар наносится как раз по „Хезболле“ и Ирану. Поэтому, я считаю, что это призвано рикошетом попасть и в Россию», — отметил Шатилов.

Он напомнил, что Россия готовится заключить стратегический договор о взаимодействии с Ираном. Поэтому Москве не хотелось бы, чтобы Тегеран втягивался в противостояние на Ближнем Востоке. Между тем Израиль откровенно «хамит» и стремится вытащить Иран на большую войну, заключил Шатилов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале «ограниченной» наземной операции на юге Ливана