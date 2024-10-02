Ограниченная операция: чем для всего региона могут обернуться действия Израиля в Ливане

В результате действий ЦАХАЛ погибло уже свыше 1700 ливанцев.

Израильский спецназ за год до вторжения в Ливан совершил около 70 рейдов на территорию соседнего государства. Утверждается, что диверсанты проникли в туннели и бункеры «Хезболлы». Многие объекты находились в непосредственной близости от границы, их тщательно спрятали в лесах и поселках.

Израильтянам удалось уничтожить множество подземных ходов, а также тысячи единиц вооружений: противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы и взрывчатку. А вот нынешнюю операцию в Ливане в Тель-Авиве называют ограниченной. Чем она грозит обернуться для всего региона, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Хезболла» отрицает, что израильские войска пересекли границу, и готова принять бой. Ливанское движение ударило ракетами «Фади-4» по израильской военной базе Глилот и штаб-квартире разведслужбы «Моссад» в Тель-Авиве. Йеменские хуситы атаковали военные объекты Израиля в Эйлате.

Израиль чуть ранее атаковал столицу Сирии Дамаск — район Маззех, там расположено посольство Ирана. Трое погибших, в том числе телеведущая Сафаа Ахмед. Под ударом и лагерь палестинских беженцев. В столице Ливана временное, но тревожное затишье.

Днем — разведчики, ночью — ударные ракеты. Один и тот же сценарий уже вторые сутки. Не менее семи ночных авианалетов, минимум 11 погибших, это только в столице Ливана.

Последствия катастрофические: дома разрушены, общее число беженцев приближается к миллиону человек. Кто-то едет на север страны, кто-то — в Сирию. А если такой возможности нет, переезжают к морю. Подальше от плотной жилой застройки.

Всего, по данным ливанского минздрава, погибли более 1700 ливанцев. Это кадры из Саджи, которую Израиль практически сровнял с землей: родственники и близкие оплакивают погибших.

«Трудно подобрать слова. Эта операция была спланирована США, Европой. Они стравливают христиан и мусульман, они ударили по чисто христианскому району», — поделился местный житель Абу Мазен.

Официально Вашингтон умывает руки, якобы ни при чем, мол, Тель-Авив предупреждает обо всем в последнюю минуту. И вообще — операция ограничена во времени и пространстве. Ну какая это война, Белый дом все устраивает.

— Тот факт, что Израиль сейчас может начать ограниченную операцию в Ливане. Вы знаете об этом? Вас устраивают их планы? — поинтересовался журналист у президента США Джо Байдена.

— Я знаю больше, чем вы можете себе представить, и меня устраивает, что они остановятся. Сейчас нам следует прекратить огонь, — ответил политик.

Но параллельно Пентагон начинает переброску дополнительных войск на Ближний Восток. Несколько тысяч солдат, эскадрильи истребителей и штурмовиков F-15, F-16, А-10 и F-22. Французы тоже обещали отправить военный корабль и явно не для борьбы с ливанской «Хезболлой».

Американцы откровенно называют свои цели на Ближнем Востоке — не миротворческая миссия, а карательная операция.

«Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская „Хезболла“ не сможет проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Американцев боятся не очень — этой же ночью неизвестные силы атаковали базу США «Виктория» в пригороде Багдада.

«Вход в Ливан будет смертельным походом. Несколько тысяч войдут и останутся там, уничтоженные „Хезболлой“, так как у сторонников „Хезболлы“ хватает злобы, силы, воли, и сейчас у них есть радость. И это очень плохо. Убийство Насраллы ожесточило ливанское общество», — считает немецкий политолог Кристоф Херстель.

Нервы — на пределе, здесь намертво переплелись политические, военные и религиозные противоречия. Иранцы, как и «Хезболла», шииты. Их окружают суннитские страны, воздерживающиеся от острой риторики. Пока. Но локальный конфликт Израиля и Ливана в одно мгновение может перерасти в войну всех против всех, как это не раз бывало в истории Ближнего Востока.