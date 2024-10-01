«Будет жить в сердцах людей»: Игорь Матвиенко отреагировал на смерть Добрынина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 26 0

Продюсер Матвиенко: Добрынин был первым учителем в российской поп-музыке

«Будет жить в сердцах людей»: Игорь Матвиенко отреагировал на смерть Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

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Многие его композиции становились «визитными карточками» в репертуаре самых популярных исполнителей.

Покойный народный артист РФ, певец и композитор Вячеслав Добрынин был первым учителем в сфере российской поп-музыки. Таким мнением с 5-tv.ru поделился народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Вячеслав Георгиевич был мастер хитового припева. В его творчестве удачно сочетались традиции советской песни и англоязычного рока 1960-х, поэтому так актуально звучали и звучат его песни. Он был первым нашим учителем в поп-музыке (ансамбль „Здравствуй, Песня“). Жалко, что уходят классики. Но музыка его будет в сердцах русских людей. Царствие Небесное», — отметил Матвиенко.

Он также вспомнил, что песни Добрынина часто становились «визитными карточками» многим знаменитых артистов. Его композиции стали одними из главных в репертуаре таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Анна Герман, Филипп Киркоров и многих других. Композитор исполнял свои песни и самостоятельно, обладая отличным голосом.

Добрынин находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.

Ранее 5-tv.ru побеседовал о смерти композитора с Николаем Расторгуевым. Эстрадный певец вспомнил, как Добрынин впервые записал в студии композицию с собственным голосом.

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