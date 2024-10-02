Госдума ужесточила наказание для водителей

Лишение прав на срок до полутора лет грозит водителям, которые передвигаются по дорогам на машинах со скрытыми номерами. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание.

Речь идет о тех, кто устанавливает на автомобилях специальные рамки, переворачивающие номер, а также о тех, кто ездит вообще без номеров.

Кроме того, в России заработают камеры, которые будут фиксировать такие машины. Регистрационные номера вычислят с помощью технологии искусственного интеллекта. Также в рамках эксперимента планируют отслеживать тех, кто не оплатил штрафы, в том числе международных перевозчиков.

Прежде по сети прогремела новость, что известного режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав. Он сам объяснил эти слухи происками врагов.

«Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я, как человек воспитанный, хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил», — заявил режиссера в своем Telegram-канале.

Комментарий Сарика Андреасяна публиковал ранее 5-tv.ru.