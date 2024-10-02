Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет

Израиль подвергся самой мощной воздушной атаке за последнее время. Иран использовал около 400 ракет, в том числе, впервые, баллистические. И хотя достоверной информации о пострадавших и разрушениях, крайне мало, кадры, которые мы сейчас получаем, подтверждают: многие снаряды преодолели противовоздушную оборону «Железный купол», которым так гордится Тель-Авив.

Судя по данным с Flightradar, после начала обстрела многие авиакомпании развернули свои самолеты, уже подлетавшие к аэропорту Бен-уриона. А на карте сигналов воздушной тревоги этого вечера, видно, что предупреждения звучали по всей стране. О том, как Израиль пережил эту атаку, из Тель-Авива передает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

По нам посылают ракеты и все люди бегут сейчас. Вот сейчас говорит тоже, сверху, что надо зайти в безопасное место.

Власти распространили призыв укрыться в бомбоубежища в тот момент, когда снаряды уже были в небе над страной. И судя по кадрам, которые снимают сами израильтяне, система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить очень многие из этих ракет.

Власти, впрочем, поспешили опубликовать послание Армии обороны Израиля с общим смыслом — «было нелегко, но мы со всем справились».

«Наша система ПВО произвела немало перехватов. Есть незначительные попадания в центре страны и на юге страны», — говорит Даниэль Хагари, официальный представитель армии обороны Израиля.

Тем не менее на юге, рядом с городом Беер-Шева, несколько иранских ракет попали по военной базе Неватим, где расположены израильские ВВС. Иранцы утверждают, что объект уничтожен, вместе с двадцатью истребителями F-35, которые там были размещены. Но Израиль эту информацию опровергает.

А еще эти ракеты подожгли добывающие вышки израильтян в средиземном море. И это, не считая десятков, если не сотен снарядов, которые находят в жилых кварталах, как минимум, Тель-Авива. Скорее всего, это те, которые удалось сбить.

Армия обороны Израиля сообщает, что не ждет повторных авианалетов, и что угроза новых ракетных ударов миновала. Неясно, как так вышло, что часть ракет обошли знаменитый «Железный купол». Прошлый сопоставимый по масштабам удар был весной — тогда Израиль перехватил почти все ракеты и беспилотники Ирана. Вероятно, та атака была только разведкой боем, и Тегеран просто прощупывал слабые места противника. В ЦАХАЛ уже пообещали, что после новых обстрелов будут последствия, и что Армия обороны Израиля сама выберет, где и когда нанести ответный удар.