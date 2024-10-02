Зенитчики уничтожают беспилотники ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Опубликовано видео, как зенитчики уничтожают беспилотники ВСУ в Курской области

Фото, видео: Zuma/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты «Тор-М1» прекрасно справляются с БПЛА неприятеля.

Российские военнослужащие из расчета ЗРК «Тор-М1» наносят точные удары по беспилотникам ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем часто. Приходит команда, что с такого-то направления надвигается противник в таком-то количестве, характеристики цели. Мы выдвигаемся на позицию, развертываемся и ведем работу», — объясняет начальник расчета с позывным «Мажор».

Главная сложность, по словам зенитчиков, в том, что противник постоянно меняет тактику.

«Беспилотники противника проходят над руслами рек, идут, как можно ниже. Присутствуют реактивные беспилотники, которые идут с большой скоростью и так же могут на небольших высотах, что создает проблемы в обнаружении цели», — добавил командир.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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