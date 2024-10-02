Спустя 30 лет найден убийца молодой девушки в Норильске

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 36 0

Прокуратура Красноярского края раскрыла убийство 30-летней давности

Спустя 30 лет найден убийца молодой девушки в Норильске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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50-летнему жителю города грозит до десяти лет тюрьмы.

Жителя Норильска посадят за убийство, которое он совершил 30 лет назад. О подробностях инцидента сообщает KP.RU со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

В январе 1992 года 18-летний парень пришел в гости к своей 15-летней подруге. В ходе непродолжительной беседы молодой человек стал требовать у девушки дать ему наркотики — вероятно, он предполагал, что они у нее точно есть. Она отказала, что привело парня в ярость. Он отрезал шнур от утюга и начал душить подругу. После чего решил добить ее ножом. В общей сложности он нанес ей 30 ударов в область шеи и головы.

Убийца понял, что девушка мертва и бросил ее безжизненное тело в квартире.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края, расследование дела поначалу затянулось из-за недостатка улик. Появились они только сейчас.

Подробности прокуратура не раскрывает, но теперь уже 50-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ХМАО отчисленный студент напал с ножом на преподавателя колледжа.

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