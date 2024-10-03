Огневая карусель! Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы устроили боевикам ВСУ огневую карусель на южно-донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы не дают украинским боевикам продыху на поле боя.
Артиллеристы группировки войск «Восток» применяют тактику «огневой карусели» на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» при поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на Времевском участке не дают продыху неприятелю. Как сообщили в Минобороны РФ, артиллеристы нанесли удары по вражеским позициям в лесопосадках у населенных пунктов Макаровка и Благодатное.
Задача расчетов «Акаций» — не только уничтожение военной техники и опорных пунктов ВСУ, но и общая дезориентация боевиков там, где идут в наступление штурмовые группы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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