Ни один вражеский дрон не пролетит! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как штурмовиков обучают отражать атаки вражеских FPV-дронов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы пресекают любую попытку врага атаковать — как с земли, так и с воздуха.
Штурмовиков мотострелкового соединения группировки войск «Центр» готовят к уходу от атак FPV-дронов. Самые яркие кадры из полигонов в тыловом районе проведения спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной боевой подготовки. Особое внимание уделено уходу бойцов от атак вражеских FPV-дронов. Кроме того, опытные инструктора обучают бойцов работать в тактических группах, осуществлять штурм окопов, траншей и укрепленных участков.
Как отметили в Минобороны РФ, штурмовые отряды вступают в бой с противником на самых сложных участках наступления наших войск. Они в числе первых заходят в населенные пункты, удерживаемые националистами, и берут под контроль назначенные высоты.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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