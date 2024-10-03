Ни один вражеский дрон не пролетит! Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы пресекают любую попытку врага атаковать — как с земли, так и с воздуха.

Штурмовиков мотострелкового соединения группировки войск «Центр» готовят к уходу от атак FPV-дронов. Самые яркие кадры из полигонов в тыловом районе проведения спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной боевой подготовки. Особое внимание уделено уходу бойцов от атак вражеских FPV-дронов. Кроме того, опытные инструктора обучают бойцов работать в тактических группах, осуществлять штурм окопов, траншей и укрепленных участков.

Как отметили в Минобороны РФ, штурмовые отряды вступают в бой с противником на самых сложных участках наступления наших войск. Они в числе первых заходят в населенные пункты, удерживаемые националистами, и берут под контроль назначенные высоты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.