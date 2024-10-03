В России предложили запретить снимать с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов

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В России могут измениться условия рассадки пассажиров при овербукинге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Инициатива уже направлена на рассмотрение в Госдуму.

Российским авиакомпаниям могут запретить пересаживать пассажиров на другие рейсы. Как выяснили «Известия», инициатива распространяется на людей пожилого возраста, инвалидов, участников боевых действий. Пассажиров с детьми также не будут разделять по разным самолетам. Предложения направили на рассмотрение в Госдуму.

Дело в том, что авиакомпании не всегда могут принять на борт всех зарегистрированных пассажиров. Это называется овербукинг. К нему приводят, например, замены самолетов из-за технической неисправности. А иногда компании осознанно продают большее количество билетов, что приводит к злоупотреблениям.

Людей пересаживают на другие рейсы в случайном порядке. При этом перевозчики практически не несут за это ответственности. Чтобы защитить пассажиров, общественники предлагают сделать овербукинг добровольным. А также ввести систему компенсаций, которая будет учитывать время ожидания и прочие доставленные неудобства.

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