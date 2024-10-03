Психотравма или склад характера? Почему человек может начать заикаться

Дети дошкольного возраста часто испытывают трудности с речью. Что нужно знать об этом недуге?

Заиканием страдают до 1% населения нашей планеты, а его симптомы при нервном стрессе могут проявиться практически у любого человека. Подробнее об этом заболевании, а также о том, по каким причинам оно возникает — в беседе с изданием Газета.ру рассказал мануальный терапевт, врач-невролог Максим Алексеев.

По словам эксперта, у дошкольников возраста могут проявляться симптомы логоневроза. Это явление возникает, когда дети учатся говорить и испытывают трудности с выговариванием некоторых слов. Алексеев отметил, что бояться подобных проявлений не стоит.

«Термин логоневроз не является полным синонимом заикания, он подразумевает нарушения речи именно невротического, психологического характера. Он является результатом сильной психологической травмы, либо склада личности», — подчеркнул врач.

Как сообщил Алексеев, заикание чаще всего связано с заболеваниями нервной системы, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными.

«На данный момент известно как минимум три гена, чья неправильная работа может быть связана с развитием заикания. Именно генетическими факторами можно объяснить примерно 10% заикания», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что к заиканию может привести любая травма мозга в тех его участках, которые отвечают за речь.

По словам Алексеева, с симптомами заикания стоит обратиться к неврологу, который должен диагностировать отсутствие более серьезных заболеваний, связанных с работой мозга. Когда этот специалист выведет пациенту диагноз — далее лечением заикания будет заниматься логопед-дефектолог.

«Специалисты учат пациентов говорить медленнее, регулировать дыхание или постепенно переходить от односложных ответов к более длинным словам и более сложным предложениям», — заключил Алексеев.

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