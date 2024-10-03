«Доходчиво и без перегибов»: Путин о патриотическом воспитании молодежи

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Путин: при патриотическом воспитании молодежи важно не перегибать

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент убежден, что такие базовые моменты воспитания должны закладываться родителями с самого детства.

Патриотическое воспитание молодежи должно быть доходчивым и объективным. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Здесь важно не перегибать. Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво», — отметил президент.

По мнению Путина, подобные моменты воспитания являются базовыми, и должны прививаться родителями с самого детства.

В ходе встречи российский президент высказался и о современных технологиях, которые могут привести к потере культуры речи и письма. Владимир Путин подчеркнул, что умение пользоваться гаджетами, безусловно, очень важно для освоения большинства профессий, однако забывать о чтении книг тоже нельзя.

Путин обратился и к педагогам, которые работают в приграничных регионах России, Новороссии и Донбассе. По его словам, эти люди демонстрируют не просто профессионализм, но и настоящее мужество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел открытый урок «Разговоры о важном».

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