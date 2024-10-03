Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 734 0

Театральный деятель находится в состоянии средней тяжести.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован в Москве. По информации 5-tv.ru, у него диагностировали пневмонию.

Театральному деятелю стало плохо дома, и он был вынужден обратиться к медикам, которые и доставили его в клинику. Он находится в состоянии средней тяжести.

Марку Варшаверу 77 лет. Театр «Ленком» он возглавляет уже больше 40 лет.

В 1993 году Марк Варшавер стал заслуженным работником культуры России, в 2001-м — заслуженным деятелем искусств России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера и кинорежиссера Василия Ливанова экстренно госпитализировали.

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