Театральный деятель находится в состоянии средней тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован в Москве. По информации 5-tv.ru, у него диагностировали пневмонию.
Театральному деятелю стало плохо дома, и он был вынужден обратиться к медикам, которые и доставили его в клинику. Он находится в состоянии средней тяжести.
Марку Варшаверу 77 лет. Театр «Ленком» он возглавляет уже больше 40 лет.
В 1993 году Марк Варшавер стал заслуженным работником культуры России, в 2001-м — заслуженным деятелем искусств России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера и кинорежиссера Василия Ливанова экстренно госпитализировали.
Читайте также
35%
0.52 104.87
0.42
Нашли ошибку?