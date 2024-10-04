Национальная Медиа Группа (НМГ) стала стратегическим информационным партнером продюсерской компании «ЛАМПА».

«Для нас существенно важным является направление корпоративной социальной ответственности, которое связано с дистрибуцией социально-преобразующего контента, влияющего на эмоции, на решения, стереотипы и на дальнейшие действия общества», — в ходе пресс-конференции подчеркнула отметила руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина.

«ЛАМПА» — это благотворительный проект, который продвигает социально-значимые инициативы, используя общедоступный язык кино.

Представители НМГ заняли места в жюри, а также спикеров кинофестиваля. К тому же, на платформе Wink появилось «Ламповое кино» и прямые трансляции фестивальных событий. Создатели контента, который производит «ЛАМПА», влияют на общество, заставляя людей больше думать о родных и близких людях. После просмотра их картина абсолютно каждому захочется стать ближе к своей семье, а возможно и создать собственную благотворительную организацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущие премьеры фильмов объявили на петербургском контент-форуме.