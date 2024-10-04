Проверка на «жучки»: экс-премьер Британии заподозрил Нетаньяху в шпионаже

Подробности неприятной Борис Джонсон изложил в автобиографии.

Главу правительства Израиля, по сути, обвинили в шпионаже. Экс-премьер Британии Борис Джонсон заподозрил Беньямина Нетаньяху в установке «прослушки» в своем рабочем кабинете.

В автобиографии Джонсон вспоминает события семилетней давности, когда он был еще главой МИД. Шпионское устройство служба безопасности якобы нашла как раз после визита Нетаньяху, который перед уходом посетил личный туалет министра.

«В ванной комнате Биби провел некоторое время, и может быть, совпадение, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда службы проводили регулярную проверку на наличие „жучков“, в громоотводе обнаружили подслушивающее устройство», — вспоминает британский политик.

В скандальных мемуарах Джонсон раскрывает и тайны Букингемского дворца. Например, о болезни Елизаветы II. Он заявил, что у королевы был рак костей и в последние дни она очень плохо выглядела. Такие откровения являются как минимум не этичными, особенно в британском обществе, так как состояние здоровья монарха — информация не для широкой публики.