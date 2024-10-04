«Еще несовершеннолетними»: солистки «Тату» были на вечеринке P. Diddy

Участницы эпатажного дуэта познакомились с рэпером после выступления на MTV Movie Awards в 2003 году.

Солистки группы «Тату» в 2003 году участвовали в вечеринке арестованного в США по подозрению в торговле людьми рэпера P. Diddy (Шон Джон Комбс). Об этом изданию Popcake рассказала бывшая участница дуэта Лена Катина.

По ее словам, после «фурора», который произвели «Тату» на MTV Movie Awards, с ними захотели познакомиться многие зарубежные звезды, в том числе знаменитый рэпер. После общения с P. Diddy солистки «Тату» оказались на одной из его вечеринок.

«На автерпати мы присутствовали, хотя по американским меркам мы были еще несовершеннолетними — нам не было 21 года. Но удалось договориться, и нас туда пустили. P.Diddy, вроде, там тоже был, но мы тусили отдельно друг от друга», — рассказала Катина.

По ее словам, на вечеринке она не видела ничего из того, что сейчас говорят о P.Diddy в прессе. Катина заметила, что «скандалы вокруг известных личностей случаются довольно часто».

Арест рэпера P.Diddy

В сентябре рэпера P.Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению не только в вымогательстве, но и торговле людьми. Отмечалось, что делалось это в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

Как передает RadarOnline, несколько фотографий, видеороликов и интервью с печально известными вечеринками самого рэпера и о них всплыли после предъявления ему обвинения. Один материал вообще был создан в 2011 году.

В ходе обыска у Дидди дома нашли тысячу бутылок с детским маслом. Адвокат не смог объяснил, зачем рэперу столько. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети затравили певицу Бейонсе за возможную причастность к преступлениям арестованного рэпера P.Diddy.