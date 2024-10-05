Под пристальной слежкой: новые подробности об освобождении Угледара

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

ВС РФ освобождали Угледар под пристальной слежкой боевиков

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики пытались отстоять город, но ничего им не помогло.

Российские военные раскрыли новые детали операции по освобождению Угледара. Чтобы отстоять город, боевики установили по всему городу камеры: на деревьях, столбах. И надеялись, что им это поможет.

«Они наблюдали полностью город. Плюс одна-две „птички“ за одной лесополосой наблюдает. Если увидели движение, то уже прилетают либо „сбросники“ (ударные БПЛА — Прим.ред.), либо наводят уже артиллерийский огонь», — вспомнил участник штурма с позывным «Викул».

Националисты также не давали прохода и медикам. Поэтому им приходилось спасать солдат под непрекращающимся огнем. К примеру, фельдшеру с позывным «Зуга» удалось вывезти с поля боя на транспортере МТЛ-Б контуженный экипаж и раненых военных.

«Благополучно загрузили двух тяжелых, трех средних раненых и выехали по дороге. Нас еще дрон-камикадзе пару раз догнал», — сказал он.

Все время пока шли бои в городе продолжали находиться мирные жители. По предварительным подсчетам, их в городе осталось больше ста человек. Российские бойцы сейчас оказывает им всяческую помощь и поддержку: привозят еду и воду.

«Врач полностью зачищен, многие сдались в плен, многие проявляли сопротивление. Мы провели нужную работу. Сейчас очень много работы происходит по разминированию. Противник разбегался и оставил „сюрпризы“, „подарки“. Инженеры сейчас работают над этим», — подытожил участник штурма с позывным «Союз».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на потерю ВСУ Угледара.

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