Под пристальной слежкой: новые подробности об освобождении Угледара

Украинские боевики пытались отстоять город, но ничего им не помогло.

Российские военные раскрыли новые детали операции по освобождению Угледара. Чтобы отстоять город, боевики установили по всему городу камеры: на деревьях, столбах. И надеялись, что им это поможет.

«Они наблюдали полностью город. Плюс одна-две „птички“ за одной лесополосой наблюдает. Если увидели движение, то уже прилетают либо „сбросники“ (ударные БПЛА — Прим.ред.), либо наводят уже артиллерийский огонь», — вспомнил участник штурма с позывным «Викул».

Националисты также не давали прохода и медикам. Поэтому им приходилось спасать солдат под непрекращающимся огнем. К примеру, фельдшеру с позывным «Зуга» удалось вывезти с поля боя на транспортере МТЛ-Б контуженный экипаж и раненых военных.

«Благополучно загрузили двух тяжелых, трех средних раненых и выехали по дороге. Нас еще дрон-камикадзе пару раз догнал», — сказал он.

Все время пока шли бои в городе продолжали находиться мирные жители. По предварительным подсчетам, их в городе осталось больше ста человек. Российские бойцы сейчас оказывает им всяческую помощь и поддержку: привозят еду и воду.

«Врач полностью зачищен, многие сдались в плен, многие проявляли сопротивление. Мы провели нужную работу. Сейчас очень много работы происходит по разминированию. Противник разбегался и оставил „сюрпризы“, „подарки“. Инженеры сейчас работают над этим», — подытожил участник штурма с позывным «Союз».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на потерю ВСУ Угледара.