Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Дипломат возвращается на родину.

Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу и возвращается в Москву. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 самолет вылетает», — уточнили в дипломатическом представительстве о времени (указано местное время) отправления посла на родину.

Свою работу в США российский дипломат начал в 2017 году. До этого Антонов руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения российского МИД, затем дипломат был назначен на пост заместителя министра обороны, а после — заместителя министра иностранных дел страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института рассказал о нежелании Запада искоренить пережитки колониализма. В своем материале он отметил, что Россия всеми силами стремится создать справедливую и многополярную систему международных отношений. Такой подход поддерживают многие страны. Однако западные государства пытаются поставить свою модель в противовес, считая ее более правильной.

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