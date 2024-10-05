Энн Хэтэуэй сыграет в третьей части фильма «Дневники принцессы»

Актриса Энн Хэтэуэй вернется к своей самой известной роли в третьей части кинофраншизы «Дневники принцессы». Факт участия в съемках она подтвердила в своих соцсетях.

«Чудеса случаются! Возвращаюсь в Женовию вместе с Disney. Сказка продолжается», — заявила актриса.

В основе франшизы «Дневники принцессы» лежит серия книг Мэг Кэбот о Миа Термополис — обычной американской девочке, которая неожиданно узнает, что является принцессой королевства Женовия.

По информации американских СМИ, режиссером нового фильма станет Адель Лим. Дата и место съемок пока не афишируются. Поклонники отмечают, что очень рады снова видеть любимую актрису в продолжении франшизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Disney создаст сиквел «Дьявол носит Prada». В продолжении культовой картины появится и всеми любимая журналистка Энди в исполнении Энн Хэтэуэй. Отмечается, что в новой части покажут «мрачные реалии журнального бизнеса», а также противостояние Эмили — теперь уже влиятельного руководителя крупного люксового бренда — и Миранды Пристли, которая нуждается в деньгах для издания.