«Интуиция не подвела»: Рудковская раскрыла истинную причину ухода Парсеговой от Плющенко
Яна Рудковская: фигуристка Парсегова ушла из академии Плющенко из матери
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Продюсер утверждает, что провела собственное расследование.
Продюсер Яна Рудковская провела собственное расследование причин ухода фигуристки Арины Парсеговой из академии «Ангелы Плющенко». Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.
Продюсер заявила, что тренеров и академию оболгали, поэтому она приняла решение разобраться в ситуации самостоятельно. Как рассказала продюсер, после судебных разбирательств, на них с супругом обрушился хейт, который он не заслужили.
В мае прошлого года Наталия Парсегова сообщила, что ее дочь Арина перестанет посещать Академию. Причиной женщина назвала «политику» заведения. Это очень сильно расстроило Рудковскую, ведь она понимала, что дело в другом.
Продюсер совместно со своей командой выяснили, что произошло за неделю до известия. Она отмечает, что мать фигуристки Наталия Парсегова села за руль в состоянии алкогольного опьянения и ее лишили водительских прав.
«Через неделю она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за „политики“ Академии. Вот вам и существенное изменение обстоятельств! Только причиной тому стала не политика Академии, а политика государства по борьбе с пьянством за рулем. Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно», — рассказала Рудковская.
В начале сентября Академия фигурного катания Евгения Плющенко выиграла суд у матери 12-летней ученицы Арины Парсеговой. Женщину обязали выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская с шиком отметила день рождение младшего сына.
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