Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Угледара в ДНР

Флаг Восточного военного округа водрузили российские бойцы на одной из высоток освобожденного Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Поднятие над Угледаром флага Восточного военного округа означает точку в освобождении города, подчеркнул заместитель командующего группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. Он отметил, что ранее над городом были подняты Знамя Победы и российский триколор.

«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция по захвату Угледара завершена», — подчеркнул Греков.

Он отметил мужество и героизм российских военнослужащих, освободивших Угледар. Особенность операции заключалась в том, что в ней одновременно участвовали соединения военного округа, ведущие штурм города с разных направлений.

«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу есть подземные коммуникации. Все приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — заявил Греков.

В свою очередь боец спецназа с позывным «Молоток», принимавший участие в штурме Угледара, отметил, что укрепления в городе были очень серьезными, а засевший в них враг — подготовленным. Для сопротивления российским бойцам использовалось все — от мин до противотанковых рвов и блиндажей. Однако они все преодолели и победили.

Бойцов встретили оставшиеся в городе мирные жители — более 100 человек. Они укрывались в подвалах жилых домов и местной школе. Людям сейчас оказывается всесторонняя помощь.

Официально об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. Важную роль во время ключевого сражения сыграли танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота. Одним из первых в город зашел экипаж Т-80 с минным тралом и дополнительной бронезащитой. Он прокладывал путь штурмовикам и принял на себя немало ударов украинских боевиков.

Подавить сопротивление противника удалось и благодаря огневой поддержке снайперских групп, которые заняли позиции вокруг Угледара и били точно в цель.

Украинское командование бросило на защиту города самые боеспособные подразделения. В итоге потеряло значительную часть элитных формирований ВСУ и много бронетехники.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали взятия Угледара со слов российских военных.