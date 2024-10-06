Модель из Башкирии победила на конкурсе красоты в Китае

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 34 0

Это не первая победа Луизы Эшроковой, она также становилась «Красой Башкортостана» в 2023 году.

Фото, видео: Instagram*/luiza_belle1; 5-tv.ru

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Модель из Башкирии Луиза Эшрокова одержала победу на международном конкурсе красоты Queen of Asia-2024 в Китае. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Конкурс подошел к концу, рада сообщить, что везу домой корону. У меня гран-при, и я стала Queen of Asia-2024», — написала Луиза.

Отмечается, что это не первая победа модели. Она также стала финалисткой конкурса «Краса Башкортостана-2023».

Эшроковой 34 года и у нее растет есть девятилетний сын. Сама девушка преподает в уфимской школе моделей, а ее ученицы много раз получали призовые места в конкурсах красоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о победительнице конкурса Мисс Россия — 2024 Валентине Алексеевой. В свои 18 лет девушка совмещает учебу в медицинском вузе с участием в конкурсах красоты. Она увлекается балетом, фитнесом, ведет здоровый образ жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
 
 

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