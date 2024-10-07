Военнослужащих обучают действовать в тактических группах.

Военнослужащие по контракту, приписанные к штурмовым подразделениям западной группировки войск, приняли участие в практических занятиях с боевой стрельбой на полигоне в тылу зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Инструкторы обучают наших бойцов работе в тактических группах (по двое или по трое). Военнослужащие штурмуют окопы и траншеи, заходят в укрепленные участки и «опорники» предполагаемого противника.

«У нас здесь не только стрельба, но и скрытое перемещение. Также обучаются тактической медицине. Оборудовали полностью полигон для стрельбы на дальность тысячу метров. Бойцы работают в любых условиях — стоя, сидя, лежа, с любого положения. … Я всегда смотрю на их ошибки. Постановка рук, ног, как они смотрят, как приклад подставляют. И корректирую всегда», — рассказал командир роты снайперов с позывным «Шаман».

Каждый отрабатывает действия до автоматизма — только тогда штурмовики отправляются на линию боевого соприкосновения.

«Я оказался здесь из-за любви к Родине. И чтобы моя семья спала спокойно. Это самое главное», — поделился снайпер с позывным «Чапа».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.