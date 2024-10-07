Умер бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Кипьегон Бетт

Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике из Кении Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщило издание Nation со ссылкой на сестру спортсмена.

Уточняется, что Бетт был 30 сентября госпитализирован в больницу. Спортсмена рвало кровью из-за поражения печени и других внутренних органов.

«Ему было плохо на протяжении месяца, он проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу (5 октября. — Прим. ред.) его состояние ухудшилось, в связи с чем он был направлен в другую больницу для прохождения дальнейшего обследования», — говорится в публикации.

Скончался бегун в воскресенье, 6 октября, в больнице округа Бемет.

Кипьегон Бетт в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира в беге на 800 метров среди спортсменов до 20 лет. В 2018-м его дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина — физиологического стимулятора процесса образования эритроцитов в костном мозге.

В 2022 году Бетт вернулся после окончания действия дисквалификации. Он принял участие в Третьем легкоатлетическом турнире Кении. В соревновании по бегу на 400 метров с барьерами Бетт занял третье место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер младший брат певицы Мадонны, известный дизайнер и режиссер Кристофер Чикконе. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет.