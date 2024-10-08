«Увольняясь, договоритесь»: чего нельзя делать на собеседовании

Упоминания о достижениях при встрече с предполагаемым работодателем должны быть подкреплены примерами.

На собеседовании стоит показывать наглядные примеры из опыта работы — их отсутствие может оказаться большой ошибкой. Об этом изданию Газета.ру рассказал директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования Дмитрий Корнеев.

HR-эксперт отметил, что неподтвержденные заявления в резюме воспринимаются как «приукрашивания».

«Если вы разрабатывали и реализовывали проект, то опишите, что именно вы делали. Если вы работали менеджером, то говорите о своих обязанностях и ежедневных действиях, которые выполняли для достижения плановых результатов», — порекомендовал специалист.

Собеседник издания добавил, что отсутствие рекомендаций с прошлого места работы или же отказ на предоставление контактов предыдущих руководителей может вызвать вопросы и, вероятно, «оттолкнуть». Дело в том, что HR в таком случае воспринимает кандидата как конфликтного человека.

«Увольняясь, договоритесь с бывшим работодателем о рекомендациях. Если же расставание прошло конфликтно, то на собеседовании расскажите об этом. HR сам будет решать, проверять эту информацию или нет, а вы будете восприниматься как человек честный и открытый», — предложил Дмитрий Корнеев.

Он также посоветовал не обвинять старых работодателей и избегать оценочных суждений при обсуждении каких-либо проблем и ограничений с их стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спрашивать у работодателя на собеседовании.