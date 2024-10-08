Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет реактивной системы «Ураган» наносил удары боеприпасами 220-миллиметрового калибра.
Расчет РСЗО «Ураган» южной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ неподалеку от Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru. Удар наносился боеприпасами калибра 220 миллиметров.
С разведкой и корректировкой огня расчету помогали беспилотники.
Применение РЗСО «Ураган» в зоне СВО позволяет успешно уничтожать склады боеприпасов и наносить удары по технике и пехоте неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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