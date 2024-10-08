ВС РФ все дальше отодвигают линию соприкосновения от Донецка, что позволяет обезопасить местных жителей от атак со стороны ВСУ.

В Минобороны только что сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. «Восточная» группировка войск вытеснила националистов из Золотой Нивы, «Южная» зачистила позиции врага в поселке Зоряное Первое. Таким образом линия соприкосновения продолжает все дальше отодвигаться от Донецка и его пригородов, что позволит обезопасить мирных жителей от обстрелов боевиков.

Тем временем российские военные отрезали один из важнейших путей снабжения ВСУ под Купянском — они уничтожили мост через реку Оскол, по которому боевики перебрасывали технику и подразделения на другие направления в зоне СВО. По цели отработали ракетами штурмовики Су-34.

А в приграничном районе пресекли попытку националистов продвинуться вглубь Курской области. Как сообщили в Минобороны, наши разведчики засекли вражескую бронемашину с зенитной установкой. Ее попытались спрятать среди деревьев, но маскировка не помогла — по цели ударили «Ланцетом». После точного попадания начался пожар, взрывались снаряды, техника полностью выгорела.

Не смолкает артиллерия и в районе освобожденного Угледара. Российские военные наносят удары по отступающим отрядам ВСУ и бьют по так называемой «второй линии» обороны противника. За то время, что боевики занимали эту территорию, в ее окрестностях разрослась целая сеть подземных складов, система блиндажей, окопов и укреплений. Их координаты уже есть у наших разведчиков.

«Бьем на 25 километров, заряды осколочно-фугасные. Работаем по укрепрайонам, по живой силе противника», — рассказал старший наводчик орудия с позывным «Зема».

На Западе потерю Угледара украинскими боевиками расценили как стратегическое поражение киевского режима. Этот город был одним из ключевых узлов обороны ВСУ, благодаря своей выгодной географии. Он находится на стыке двух направлений, и теперь отряды националистов вынуждены спасаться бегством.

Вслед за Угледаром, все меньше у ВСУ остается шансов удержать Торецк. По данным западной прессы, российские штурмовики пробивают оборону врага и активно занимают все новые районы города. Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в его восточной части, однако несколько наших групп уже смогли закрепиться в центре и на западе, и теперь наносят удары по различным точкам противника, сбивая с толку и не давая сориентироваться на месте. По мнению экспертов, освобождение Торецка — лишь вопрос времени, причем непродолжительного.