Наметилась тенденция: авторитет СНГ в мире укрепляется

В Москве прошел саммит стран содружества.

О санкциях сегодня говорили в Москве, где проходит саммит стран СНГ. Экономика — это приоритетная тема, и многие отмечают, что даже вопреки ограничениям, увеличивается товарооборот, развивается сотрудничество в разных отраслях. Россия и Белоруссия здесь, конечно, локомотивы общего движения, но наш опыт может, к сожалению, пригодиться каждому. Тему продолжит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

За круглым столом в Кремле собрались девять лидеров стран-участниц СНГ и генсек организации. На повестке — полтора десятка вопросов, но сначала, конечно, приветственное слово Владимира Путина как хозяина саммита.

«Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», — сказал Владимир Путин.

Дальнейшая беседа проходила уже за закрытыми дверьми. Ее результаты прозвучали уже во время заседания в расширенном формате.

Эта встреча глав государств стран СНГ уже третья за два дня. Перед этим прошло заседание в узком формате. В зале собрались члены делегаций. В понедельник, 7 октября, прошел еще и неформальный саммит и даже совместный ужин.

Конечно, лидером неформального подхода к визиту в Москву стал премьер Армении Никол Пашинян, прокатившийся утром по набережной Москвы-реки на велосипеде. Прямо перед двусторонним разговором с Владимиром Путиным. Таких встреч сегодня было еще две, еще одна — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Уже за общим столом российский лидер подчеркнул, что результат совместной работы — заметно укрепившийся авторитет СНГ.

«Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства. Успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан. Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за многие годы проживания в едином государстве, в составе единого государства, экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — сказал Путин.

Обширные связи и взаимная интеграция дают конкретные цифры. Товарооборот России с СНГ только за семь месяцев вырос почти на 8%, и это несмотря на нестабильность на глобальном уровне. Но не забыто и прошлое. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, зачитывая обращение, по сути, к миру, говорил от имени всех стран СНГ.

«А в некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов», — указал Лукашенко.

Валентина Матвиенко как глава межпарламентской ассамблеи СНГ предложила главам государств поддержать проект «Поезд памяти» — яркий символ дружбы между молодыми людьми стран Содружества.

«В этом году „Поезд“ взял в дорогу старшеклассников из всех стран СНГ и дал ребятам уникальную возможность в формате исторического путешествия познакомиться с нашей общей историей, священными подвигами наших предков. И, конечно, обрести друзей», — отметила Валентина Матвиенко.

Лидеры инициативу председателя Совфеда поддержали. Как и еще одну инициативу — теперь городам стран СНГ будут присваивать почетные звания «Город трудовой славы».

Ни одного возражения, конечно, не последовало. Еще одно важное предложение глав государств на сегодняшней встрече — присваивать почетные звания «Город трудовой славы».

«Логично несколько лет назад задан вопрос: а ведь города стран СНГ, не только России, внесли тоже огромный вклад в тыловое обеспечение в годы Великой Отечественной войны. И поэтому сегодня такое звание в рамках СНГ было учреждено», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Уже после всех официальных мероприятий главы девяти стран собрались на чаепитие. Судя по оживленному разговору, им все еще есть что обсудить. Следующий саммит общим решением пройдет в Таджикистане. Также в октябре Душанбе примет глав государств-членов СНГ.