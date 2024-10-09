Гипоксия, ветер, человеческая ошибка: эксперты назвали вероятные причины гибели россиян в Непале

Спасатели обнаружили тела пятерых туристов на высоте более 7000 метров.

В Гималаях местные спасатели пытаются спланировать сложнейшую операцию, чтобы вытащить с высоты примерно в семь тысяч метров, пятерых погибших русских альпинистов. Они пытались покорить одну из самых сложных вершин в мире, из-за опасности этого восхождения Дхаулагири даже назвали «горой-людоедом», ведь сколько людей она уже забрала. В этот раз на маршрут вышли очень профессиональные спортсмены, у троих — высший титул, который в своей жизни могут заслужить альпинисты. Так что же пошло не так — попытался выяснить корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Это последние фото российских альпинистов. На фоне та самая — Дхаулагири. В переводе с санскрита — «белая гора». Но опытные экстремалы прозвали сложнейший восьмитысячник Гималаев «людоедом». По статистике при восхождении погибает каждый седьмой смельчак.

К покорению седьмой по высоте горы в мире группа готовилась задолго. Опытные инструкторы: петербуржец Александр Душейко (кандидат в мастера спорта, обладатель титула «Снежный Барс» — покоритель пяти семитысячников на территории бывшего СССР), кмс по альпинизму Валерий Шамало, «Снежные Барсы» Владимир Чистиков и Михаил Носенко (последний — опытнейший промышленный альпинист и горный гид), Олег Круглов (альпинист первого разряда), Дмитрий Шпилевой (президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области).

Уцелеет только Шамало. Альпинисту стало нехорошо, плюс смутили погодные условия, да и выдвинулись поздно. Об этом он нам рассказал сам.

«Я просто представил себе перспективу: я иду под ветром, а у меня, итак, уже отмороженные пальцы. Я еще что-нибудь себе отморожу гарантированно и что идти мне будет в темноте страшно. Сил не хватила или я испугался — теперь-то уже о чем говорить. Мне показалось, что склон крутой и опасный. На нем трудно задерживаться, сильный порывистый ветер может быть ночью. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях, что на вершине надо быть сильно раньше, чем в сумерках», — говорит Валерий Шамало, альпинист

В шесть утра группа вышла из высотного лагеря штурмовать вершину, но к 11:00 перестала выходить на связь. Предположительно альпинисты сорвались с высоты около 7600 метров. Их обнаружили с вертолета, вот эта фотография.

Денис Киселев хорошо знал членов группы.

«Это могла быть и человеческая ошибка, то есть срыв одного альпиниста, который утянул за собой всех остальных. Все-таки 90% несчастных случаев в горах происходит по вине самих альпинистов. Это и штормовой ветер, и снег, ну и высота, конечно, это же стратосфера», — поясняет Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму.

Ранее группа не поднималась на эту гору — там очень много снега, хотя по видео из соцсетей погибших — даже такие преграды им были ни по чем.

Стоимость восхождения достигала 3000 евро. Плюс добавим сюда стоимость оборудования — это большая статья расходов. Например, вот такие альпинистские кошки стоят 25 тысяч рублей. Ледоруб — еще 13 тысяч. Но зато такому оборудованию буквально доверяют свою жизнь, и оно не подводит. А еще очень мало весит.

Решили идти без кислородных баллонов. Возможно, именно горная болезнь или гипоксия и давление стали причиной срыва. Похожие падения в Гималаях не редкость.

«Понятное дело, что человек с кислородом — он действует эффективнее, чем человек с кислородным голоданием. Это сказывается на всем, в том числе как человек соображает, как он принимает решения. Но кислород — это большой дополнительный вес», — напоминает Алексей Прусаков, специалист по подбору туристического снаряжения.

В непальской компании-организаторе восхождения гибель альпинистов подтвердили. У погибших остались жены и маленькие дети. Вдова Владимира Чистикова рассказала — муж говорил о плохой погоде. Несмотря на высокую стоимость путевки, несколько человек отказались подниматься.

«Это какая-то организация, их было больше десяти человек, сначала долго не было погоды и потом четверо пошли вниз — не дождались», — говорит жена погибшего альпиниста Елена Чистикова.

Тела россиян пока не могут спустить. А через два дня еще и погода ухудшится. Друзья альпинистов тем временем объявили сбор на эвакуацию. Ориентировочная сумма соразмерна стоимости восхождения группы — это 15 тысяч евро.