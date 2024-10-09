Российские мотострелки учатся брать штурмом траншеи неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как мотострелки учатся брать штурмом траншеи на полигоне СВО
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бойцы отрабатывают навыки владения стрелковым оружием и гранатами.
Штурмовой батальон мотострелкового соединения группировки войск «Центр» готовится к выполнению боевых задач на полигоне в тылу зоне СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
К слову, в батальоне служат сразу два Героя Российской Федерации — майор Михаил Петелин с позывным «Саха» и майор Егор Захаров с позывным «Поэт».
«Очень горд, что так оценили мои заслуги перед Отечеством, перед нашей страной, перед нашим народом», — говорит Захаров.
Для тренировок личного состава на полигоне были возведены импровизированные траншеи. Наши бойцы отрабатывают навыки владения стрелковым оружием и гранатами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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