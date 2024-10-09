Бойцы отрабатывают навыки владения стрелковым оружием и гранатами.

Штурмовой батальон мотострелкового соединения группировки войск «Центр» готовится к выполнению боевых задач на полигоне в тылу зоне СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

К слову, в батальоне служат сразу два Героя Российской Федерации — майор Михаил Петелин с позывным «Саха» и майор Егор Захаров с позывным «Поэт».

«Очень горд, что так оценили мои заслуги перед Отечеством, перед нашей страной, перед нашим народом», — говорит Захаров.

Для тренировок личного состава на полигоне были возведены импровизированные траншеи. Наши бойцы отрабатывают навыки владения стрелковым оружием и гранатами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.