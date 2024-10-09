Капризная и властная: продюсер раскрыл гонорар и райдер Надежды Бабкиной

Певица, по словам коллег из шоу-бизнеса, тщательно выбирает партнеров и площадки для своих выступлений.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, во сколько обходится частным заказчикам и организаторам мероприятий выступление народной артистки РФ Надежды Бабкиной, а также раскрыл основные пункты ее райдера. По словам эксперта, цена напрямую зависит от уровня события, в котором певица принимает участие. Информацией, которую звезды такого ранга активно не афишируют, он поделился с корреспондентом издания «Страсти».

«Сейчас у Надежды Георгиевны колеблются суммы от трех до семи миллионов рублей в зависимости от концерта, от мероприятия, от площадки, соответственно, от организаторов. Если, соответственно, это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже от уровня мероприятия, скорее, зависит», — сказал Дворцов.

Несмотря на внушительные гонорары, никаких экзотических пунктов в райдере Бабкиной нет. Алкогольных напитков в списке требований знаменитости нет, так как она ведет принципиально трезвый образ жизни. В гримерной она ожидает увидеть столик с закусками, черным и зеленым чаем.

По словам Дворцова, Надежду Георгиевну можно назвать «капризной артисткой и властной женщиной». При этом она достаточно мудра и справедлива, чтобы с умом относиться к выбору окружения — просто так людей к себе не подпускает. Исполнительница тех же принципов придерживается и при взаимодействии с представителями концертных площадок.

«Если ей это мероприятие нужно и что-то принесет, она, соответственно, туда поедет. Если же нет, она откажется, как говорится, если даже ей предложат, допустим, те же шесть миллионов рублей», — добавил продюсер.

Шоумен предположил, что во время гастролей Бабкину сопровождает не молодой любовник, который прежде всегда держался рядом даже на корпоративах, а директор Сергей Рябов. Как выразился Дворцов, этот сотрудник порой «замещает и мужа, и брата, и, как говорится, все на свете». Ранее, писал 5-tv.ru, сама Надежда Георгиевна рассказала об отношениях с загадочным директором и прокомментировала слухи о романе с ним.